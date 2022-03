Vier weitere Corona-Tote im Kreis Herford

Der Kreis Herford meldet am Dienstag 854 neue Corona-Infektionen und vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Der kreisweite Inzidenzwert wird mit 1161,9 angegeben.

Aktuell sind 9.005 Personen infiziert. Insgesamt sind kreisweit bislang 43.523 infizierte Personen bekannt. Davon gelten 34.250 Personen als genesen. Der gemeldete Inzidenzwert liegt bei 1.161,9 - knapp über dem Landesschnitt in Nordrhein-Westfalen.

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Bünde (1.518), Herford (2.646), Hiddenhausen (683), Löhne (1.682), Rödinghausen (299), Kirchlengern (583), Spenge (372), Enger (599) und Vlotho (623).

Es gibt vier weitere Todesfälle. Dabei handelt es sich um einen 50-jährigen Mann aus Herford, eine102-jährigen Frau aus Herford, sowie um eine 83-jährige Frau aus Herford und eine 83-jährige Frau aus Hiddenhausen. Insgesamt gibt es im Kreis Herford 268 Todesfälle, die in Zusammenhang mit Covid stehen.

Situation in den Krankenhäusern

Derzeit werden 52 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Infektion stationär in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt, davon werden zwei Personen intensivmedizinisch behandelt, eine davon ist beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 91 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.

Da in den Krankenhäusern des Kreises Herford Patienten aus unterschiedlichen Kreisen und Städten der Region behandelt werden, können mitunter die vom Kreis Herford gemeldeten stationären Patientenzahlen von denen der Krankenhäuser abweichen, teilt der Kreis Herford mit.