Zwei Männer aus Bad Oeynhausen und Hiddenhausen müssen sich seit Mitte August vor dem Landgericht in Bielefeld verantworten.

Das Landgericht setzt weitere Verhandlungstermine an.

Polizei und Staatsanwaltschaft bringen sie mit der aufsehenerregenden Entdeckung einer riesigen Cannabisplantage in einem Haus in Vlotho in Verbindung.