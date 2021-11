14-Jährige wird von Auto erfasst

Schülerin in Vlotho schwer verletzt

Der Unfall, über den die Polizei am Dienstag informierte, hatte sich bereits am Montag gegen 7.15 Uhr auf der Solterbergstraße ereignet.

Zu diesem Zeitpunkt sei dort eine 54-jährige Herforderin mit ihrem Skoda in Richtung Vlotho unterwegs gewesen. Etwa in Höhe der Einmündung Industriestraße habe die 14-Jährige plötzlich die Fahrbahn betreten. Eine Polizeisprecherin: „Eine sofort eingeleitete Gefahrenabbremsung durch die Herforderin konnte die Kollision jedoch nicht mehr verhindern.“

Durch den heftigen Aufprall wurde die 14-Jährige auf die Fahrbahn geschleudert und verletzte sich schwer. Nach einer notfallmedizinischen Versorgung vor Ort wurde sie mittels eines Rettungswagens zur stationären Behandlung in ein nahe gelegenes Klinikum gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Solterbergstraße in beide Richtungen gesperrt. Der Sachschaden am Skoda liegt bei rund 4000 Euro.