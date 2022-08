158 Kinder in Vlotho eingeschult

Vlotho

In der Weserstadt hat am Donnerstagmorgen für insgesamt 158 Erstklässlerinnen und Erstklässler der Ernst des Lebens begonnen. Die Mädchen und Jungen an den Vlothoer Grundschulstandorten wurden von ihren Lehrerinnen und Lehrern sowie den älteren Mitschülern mit Feierstunden willkommen geheißen.

Von Joachim Burek und Heike Pabst