17-Jähriger leicht verletzt

Ein Unfall mit einem leicht verletzten Kradfahrer hat sich auf der Brethorststraße ereignet. Nach Polizeiangaben war ein 17-jähriger Vlothoer am zweiten Weihnachtstag gegen 17.55 Uhr mit seinem vierrädrigen Leichtkraftrad auf der Bretthorststraße in Richtung Salzuflener Straße unterwegs

Kurz hinter einer Kurve sei dem Vlothoer ein bisher unbekannter Fahrer in einem dunklen Auto mit LED-Scheinwerfern entgegen. Um dem Fahrzeug auszuweichen, habe der 17-Jährige sein Fahrzeug der Marke Aixam nach links gelenkt und sei dabei mit einem Baumstumpf kollidiert. Durch den Aufprall habe sich der Kradfahrer leicht verletzt . Der bisher unbekannte Unfallbeteiligte habe seine Fahrt in Richtung Voßgrund fortgesetzt, ohne seinen Pflichten nachzukommen, so die Polizei.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet den bisher unbekannten Fahrer oder mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 05221/8880 bei der Polizei zu melden.