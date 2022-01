„31-Minuten-Vorgabe muss vom Tisch“

Vlotho

Keine Bewegung bei der Bahn in Sachen Ausbau der ICE-Strecke Bielefeld – Hannover zu einer Tempo 300-Trasse sieht Dirk Schitthelm, Sprecher der Bürgerinitiative WiduLand. „Die Deutsche Bahn hält an diesem Ziel fest. Das ist am Mittwoch bei einem nicht-öffentlichen Online-Regionaltreffen für den Bereich Minden, Porta, Bad Oeynhausen zum Thema Ausbau der Bestandsstrecke noch einmal deutlich geworden, an dem auch Vertreter unserer Initiative teilgenommen haben“, sagte Schitthelm dem WESTFALEN-BLATT.

Von Joachim Burek