4-Tage-Woche: Vlothoer Hotel macht gute Erfahrungen

Modell wird seit September sukzessive in allen Bereichen umgesetzt

Vlotho

Vier Tage arbeiten und dafür das gleiche Gehalt bekommen wie für fünf Arbeitstage: Die 4-Tage-Woche wird von immer mehr Arbeitgebern in Erwägung gezogen. Im „Essential by Dorint“-Hotel in Vlotho arbeiten fast alle Mitarbeiter nur noch vier Tage. Funktioniert das?