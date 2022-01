676 Impfungen in zwölf Stunden

Vlotho

Zwölf Stunden Impfen gegen Corona: Von 8 bis 20 Uhr machten die Nadeln im Logistikzentrum von Kannegiesser am Samstag keine Pause. Organisiert von Apotheker Edward Mosch und Dr. Wolfgang Windhorst, brachten Ärzte bei der zweiten Impfaktion in Hollwiesen genau 676 Impfdosen in die Arme, davon 25 Erst-Impfungen.

Von Heike Pabst