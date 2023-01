72-Jähriger wird bei Unfall leicht verletzt

Ein Mann aus Bad Salzuflen ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Vlotho verletzt worden. Ein falsch gesetzter Blinker hatte offenbar für ein Missverständnis gesorgt.

Autos krachen auf der Salzufler Straße in Vlotho aufeinander

Polizei und Rettungskräfte wurden nachmittags zu dem Unfall gerufen, der sich an der Salzufler Straße im Einmündungsbereich mit der Neuen Landstraße ereignet hatte.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 42-Jähriger aus Hessisch Oldendorf gegen 14 Uhr die Salzufler Straße. Er kam aus Richtung der Bäderstraße. Im Einmündungsbereich wollte er mit seinem VW Passat nach links abbiegen und der Salzufler Straße in Richtung Bad Salzuflen folgen.

Statt abzubiegen, fuhr der Lupo geradeaus

Zum selben Zeitpunkt befand sich der Fahrer eines VW Lupo auf der Salzufler Straße und fuhr in Richtung Vlotho. Nach Aussagen von Zeugen und dem Unfallbeteiligten aus Hessisch Oldendorf betätigte der Lupo-Fahrer aus Bad Salzuflen den rechten Blinker: Es sah für die anderen Verkehrsteilnehmer so aus, als wolle er rechts abbiegen und der Salzufler Straße folgen.

Der 72-Jährige aus Bad Salzuflen lenkte den Lupo jedoch weiter geradeaus, so dass es zu einem Zusammenstoß mit dem Passat kam. Bei der Kollision wurde der Bad Salzufler leicht verletzt, so dass er mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Herforder Krankenhaus gebracht wurde.

Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Auslaufende Betriebsmittel wurden durch die Feuerwehr Vlotho abgestreut. Laut Polizei ist Sachschaden in geschätzter Höhe von etwa 11.000 Euro entstanden.