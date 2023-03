Reparaturen: A2 nahe Herford teilweise gesperrt

In dieser Woche müssen sich Autofahrer auf Sperrungen der A2 einstellen. Betroffen sind jeweils einzelne Fahrstreifen in Fahrtrichtung Hannover. Gearbeitet wird zwischen Bielefeld und Vlotho.

Die Reparaturarbeiten zwischen der Anschlussstelle Vlotho-West und dem Autobahnkreuz Bad Oeynhausen sind bereits am Dienstag (7. März) gestartet, informiert die Autobahn Westfalen. Damit dort Fahrbahnschäden repariert werden können, sind jeweils von 20 Uhr bis 6 Uhr am folgenden Morgen verschiedene Fahrstreifen gesperrt.

Die Arbeiten dauern bis Freitag (10. März) und werden nach dem Wochenende am Montag (13. März) wieder aufgenommen. Am Freitag (17. März) soll die Reparatur abgeschlossen sein.

Für den Verkehr steht immer mindestens ein Fahrstreifen mit einer Breite von 3,25 Meter zur Verfügung, so die Autobahn Westfalen. Die Höchstgeschwindigkeit wird im Baustellenbereich auf 120 km/h gesenkt.

Sperrung bei Bielefeld

Am Mittwoch (8. März) startet einige Kilometer entfernt eine weitere Maßnahme der Autobahn Westfalen auf der A2. Bei Bielefeld werden Unfallschäden ausgebessert. Dafür müssen zwei Anschlussstellen in Fahrtrichtung Hannover kurzzeitig teilweise gesperrt werden.

Betroffen ist zwischen 11 und 14 Uhr die Ausfahrt der Anschlussstelle Bielefeld-Ost auf die B66 in Richtung Bielefeld. Zum anderen muss die Ausfahrt in der Anschlussstelle Bielefeld-Süd am gleichen Tag zwischen 9 und 11 Uhr gesperrt werden.