Abschied und Neuanfang in St. Stephan Vlotho

Vlotho

Genau sechs Jahre nach dem Antritt von Pfarrer Jörg Uwe Pehle in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Stephan Vlotho war es nun Zeit, Abschied zu nehmen. In einem emotionalen Festgottesdienst am Samstag feierte die Kirchengemeinde den unkonventionellen Pfarrer, der einiges bewegt und sich in die Herzen vieler gepredigt hat.

Von Timo Förster