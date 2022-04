Abschied und Neubeginn im Kurpark Vlotho

Vlotho

Die sechs evangelischen Kirchengemeinden laden, unterstützt von der Stadt Vlotho, in der Passions- und Osterzeit alle Vlothoer und Kurgäste zu einem besinnlichen Rundgang auf dem „Osterweg“ im Kurpark in Valdorf ein. Am Freitag hatten Pfarrerin Renate Wefers, Renate Duisdieker, Thomas Bufe und Norbert Duisdieker sowie Axel Mowe von der Stadt Vlotho die 18 Stationen dieses Weges präsentiert.

Von Joachim Burek