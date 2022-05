Abwechslungsreiche Mobilitäts-Messe

Vlotho

"Wochenend und Sonnenschein...", singt das Trio "Hardy's Jazzband" und schlendert über Vlothos Feiermeile. Doch so gut der Anfang des Liedes zu "Vlotho fährt ab – Vlotho macht Mobil" am Sonntag passt, so wenig passend ist die Songzeile "...und dann mit dir im Wald allein", denn die Mobilitätsmesse in der City ist vor allem am Nachmittag recht ordentlich besucht.

Von Heike Pabst