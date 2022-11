Adventszauber Uffeln: Der Tannenbaum steht schon

Vlotho

Eine prächtige, fünf Meter hohe Tanne steht seit Samstag auf dem Vorplatz des Evangelischen Gemeindezentrums Zachäus. Die Saison der Advents- und Weihnachtsmärkte hat Vlotho also offiziell erreicht: Am Sonntag, 27. November, wird der geschmückte Christbaum den „Adventszauber“ in Uffeln zieren.

Von Heike Pabst