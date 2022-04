Am Vlothoer Hafen wird „randaliert“

Vlotho

Musik für Kinder muss Erwachsenen nicht notwendigerweise auf die Nerven gehen. Dass man auch im Alter von über 10 Jahren noch Spaß an Konzerten für „die Lütten“ haben kann, beweist die Bielefelder Band „Randale“ seit etlichen Jahren sehr erfolgreich – und an diesem Sonntag, 24. April, sogar in Vlotho.