„Angleichung ist notwendig“

Vlotho

Bei nur einer Gegenstimme aus den Reihen der Linken hat der Vlothoer Rat am Freitagabend die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B für das Jahr 2023 verabschiedet. Der Hebesatz für Gewerbesteuer bleibt unverändert. Konkret sieht diese Anpassung an die fiktiven Hebeätze des Landes so aus: Der Hebesatz für die Grundsteuer A steigt von bislang 247 auf 254 Prozentpunkte, der für die Grundsteuer B von 479 auf 493 Prozenpunkte. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt wie bisher bei 430 Prozentpunkten.

Von Joachim Burek