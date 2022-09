Anwalt stellt Asservate aus Vlotho in Frage

Am vierten Verhandlungstag im Prozess gegen einen 23-jährigen Bad Oeynhausener und einen 33-Jährigen aus Hiddenhausen um ein Drogenhaus in Vlotho haben sich die Angeklagten im Landgericht Bielefeld zum ersten Mal geäußert.

Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden den Anbau von Cannabis und Handel mit Marihuana in nicht geringer Menge vor. Dem Beschuldigten aus Hiddenhausen wird zudem der unerlaubte Besitz von automatischen Waffen zur Last gelegt. Im Januar 2022 war die Polizei, nach vorheriger Observierung, in ein Haus in Vlotho eingedrungen und entdeckte dort eine professionell betriebene Cannabisplantage auf allen drei Etagen.