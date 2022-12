Ärgern und Schubsen verboten

Vlotho

Das Mobbing oder die Sachbeschädigungen im Schulbus sind in Vlotho seit der Einführung von älteren Schülern als Busbegleiter deutlich zurückgegangen. Das können die Schulsozialarbeiterinnen von Weser-Sekundarschule und Weser-Gymnasium, Nancy Ercan und Sandra Forte, bestätigen. Seit einigen Jahren bilden beide Schulen unterstützt vom Verein „up to you“ und der Kreispolizeibehörde in Herford Busbegleiter aus. Seit Anfang der Woche befinden sich in diesem Jahr erneut 13 Mädchen und Jungen aus den achten Jahrgangsstufen beider Schulen in dieser Ausbildung.

Von Joachim Burek