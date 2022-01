Bei einer privaten Party in Vlotho geraten ein 17-Jähriger und ein 19-Jähriger in Streit. Später trifft man sich auf einem Supermarkt-Parkplatz wieder. Dann fallen Schüsse. Einer der beiden jungen Männer wird verletzt.

Beziehungsstreit in Vlotho

In der Nacht zu Sonntag kam es in Vlotho zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes an der Herforder Straße. Die Gründe für die Streitigkeiten sind nach Aussage eines Polizeisprechers "im privaten beziehungstechnischen Bereich" zu finden.

Plötzlich Waffe gezogen

Nach bisherigen Ermittlungen war es im Verlauf des Samstagabends auf einer privaten Feier zu Streitigkeiten zwischen einem 17-Jährigen aus Vlotho und einem weiteren 19-Jährigen Partygast gekommen. Gegen 0.15 Uhr traf man sich erneut mit mehreren Personen auf dem Parkplatz des Marktes.

Nach verbalen und dann auch körperlichen Auseinandersetzungen zwischen dem 17-jährigen und dem 19-jährigen Vlothoer habe der 19-jährige Tatverdächtige plötzlich unvermittelt eine Schreckschuss-Waffe aus der Kleidung gezogen und habe in Richtung des 17-Jährigen gefeuert. Dieser erlitt dadurch leichte Verletzungen im Bereich des Kopfes. Zwei anwesende Zeugen griffen sofort ein und konnten den 19-Jährigen entwaffnen. Hierbei kam es zu weiteren Abgaben von Schüssen, wodurch nach bisherigen Stand, keine weiteren anwesenden Personen verletzt wurden.

Vorläufig festgenommen

Polizeibeamten konnten im Anschluss der Auseinandersetzung die beteiligten Personen aufgreifen und auch die Schusswaffe sicherstellen. Der 19-Jährige Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Herford gebracht. Einn Polizeisprecher: "Nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen konnte er wieder entlassen werden."

Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.