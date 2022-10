Ausstellung in Vlotho zeigt Trauertattoos

Ein Mensch stirbt und alles, was bleibt, ist Schweigen und Erinnerung. Zu häufig ist das so. Dabei tut Sprachlosigkeit gerade Hinterbliebenen nicht gut. Die Kirchengemeinde Uffeln und die Evangelische Erwachsenenbildung im Kirchenkreisverband möchte mit einem Themenmonat um Sterben und Tod Menschen zum Austausch über oft verdrängte Tatsachen des Lebensendes anregen. Im Zentrum steht die Wanderausstellung über „Trauertattoos – Unsere Haut als Gefühlslandschaft“.

„In einer immer schneller werdenden Zeit, in der wir funktionieren sollen, ist auch immer weniger Platz und Zeit für Trauer“, hat die Uffelner Küsterin Kathrin Pizarro beobachtet. Man wolle sich lieber nicht mit dem Thema befassen. Auch Gespräche über Vorstellungen für die eigene Beerdigung sind selten. Und so herrscht bei Angehörigen, wenn jemand unerwartet stirbt, oft Ratlosigkeit über das, was sich der Verstorbene für die Bestattung gewünscht haben könnte. „Ich erlebe bei Trauercafés, dass die Angehörigen da sitzen und sich fragen, ob sie alles richtig gemacht haben“, so Kathrin Pizarro.