 Bad Seebruch Vlotho erlässt "strenges Schutzkonzept“

Seit Mitte September und dem Beginn der kühleren Jahreszeit steigt die Zahl der Corona-Fälle an, auch im Kreis Herford. Diese Beobachtung kann Patrick Albrecht, Sprecher des Kreises Herford, bestätigen. „Im Kreis ist der gleiche Trend wie im Land zu beobachten. Das merken auch die Kliniken“, erklärte er auf WB-Anfrage.

Corona-Erkrankungen im Kreis Herford steigen wieder an – Weserland-Klinik bestätigt Fallzunahme

In der Weserland-Klinik in Bad Seebruch ist ein striktes Coronaschutz- und Hygienekonzept umgesetzt worden.

Mit Stand 6. Oktober liege der Inzidenzwert im Kreis aktuell bei 607,3. Derzeit würden 87 Patienten aus dem Kreis Herford mit Corona in Kliniken behandelt, 51 Corona-Patienten lägen in Krankenhäusern im Kreisgebiet. Alle Einrichtungen stünden dabei im engen Kontakt mit dem Kreisgesundheitsamt, so Albrecht.