Bande drohen hohe Haftstrafen

Insgesamt 24 Mal sollen fünf aus Polen stammende Männer innerhalb eines Jahres in der Region teure Wohnmobile gestohlen haben. Geschnappt wurden sie im Sommer dieses Jahres, seit Oktober macht das Landgericht Bielefeld ihnen den Prozess. Wenn sich die Vorwürfe bewahrheiten, drohen dem Quintett zum Teil lange Haftstrafen.

Prozess am Landgericht Bielefeld: Angeklagte sollen auch in Vlotho und Kalletal etliche Camper gestohlen haben

Der Prozess gegen die Wohnmobildiebe findet am Landgericht Bielefeld statt. Fünf Männer sind angeklagt.

Beim dritten Prozesstag ging es um genau das: die zu erwartende Höhe der Strafen. Der Vorsitzende Richter machte den fünf Angeklagten und ihren Verteidigern deutlich, was sich die 3. große Strafkammer vorstelle, falls denn die Bereitschaft bestehe, Geständnisse abzulegen. Das, was darin zu hören sein könnte, wäre die jeweilige Beteiligung an der Diebstahlreihe, die sich im Dreieck Ahlen und Ennigerloh im Westen, Vlotho und Kalletal im Nordosten und Arnsberg im Süden abgespielt hat.