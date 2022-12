Baubeginn ist für 2024 geplant

Vlotho/Kalletal

Eng, gefährlich und teils unübersichtlich: So empfinden viele Radfahrerinnen und Radfahrer die Situation, wenn sie auf der Weserstraße zwischen Poststraße und Bahnübergang in Vlotho unterwegs sind. Schon lange wünschen sie sich daher einen Radweg an der Stelle. Nun ist der Lückenschluss tatsächlich in Sicht und könnte schon 2024 kommen. Das hat eine Anfrage des SPD-Landtagsabgeordneten Alexander Baer beim Landesbetrieb Straßen.NRW ergeben.