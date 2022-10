Befreundet seit 25 Jahren

„Corona hat unsere regelmäßigen Treffen etwas behindert, aber unsere Freundschaft nicht gefährdet“, blickt Friedhelm Schiefelbein zurück. „Peter Lange und ich waren zuletzt im Februar 2020 auf der Sportgala in Lubsko und Janusz Dudojc mit Delegation im Oktober 2020 in Exter.“ Das 25-jährige Bestehen der deutsch-polnischen Freundschaft musste auf 2022 verschoben werden – so fiel es passend auf einen wahren Freudentag in Exter.

Am Freitagmittag trafen die Gäste am Vereinsheim ein, wo Peter Lange und Friedhelm Schiefelbein sie begrüßten. Zur Delegation gehörten Janusz Dudojc, Bürgermeister aus Lubsko, Sportdirektor Robert Scilba, Tomasz Duczmal, erster Vorsitzender des Budowlani Lubsko, Norber Kawka von der Stadtverwaltung und 14 D-Jugendliche vom Club Budowlani Lubsko.

Janusz Dudojc übergibt Geschenke an Ralf Hentschel (Jugend Geschäftsführer FC Exter), Oliver Halle (1. Vorsitzender), und Nils Frohloff (2. Vorsitzender). Foto: FC Exter

Nach der Einquartierung der Jugendlichen sowie ihrer Betreuer in der Exteraner Turnhalle – Bürgermeister Janusz Dudojc wurde seinerseits im Vereinsheim der SGE Exter untergebracht – gab es ein gemeinsames Mittagessen. Anschließend begab sich die Reisegruppe zur Erholung ins H2O nach Herford, danach ließ man den Abend am Platz in Exter ausklingen.

Am Samstag nach dem Frühstück gab es auf dem gesamten Gelände des Sportparks für alle viel zu sehen und mitzumachen: den Kinderflohmarkt sowie Mitmachaktionen der Vereine SG Einigkeit und FC Exter, um den neuen Platz zu testen. Am Nachmittag folgte schließlich die offizielle Einweihung.

Nach den Reden zur Eröffnung des neuen Sportparks forderte der Vlothoer Bürgermeister Rocco Wilken seinen Kollegen aus der polnischen Partnerstadt Lubsko Janusz Dudojc auf, mit ihm das traditionelle Zerschneiden des roten Bandes vorzunehmen.

FC Exter 75 Jahre Einweihung Sportplatz Foto: FC Exter

Danach begann das D-Jugend-Turnier mit zehn Mannschaften um den Widuland-Wanderpokal, aufgeteilt in zwei Gruppen, wobei die polnische Mannschaft von Budowlani Lubsko in ihrer Gruppe ungeschlagen das Endspiel erreichte. Im Endspiel war die Siegesserie dann aber vorbei, sie belegten somit einen hervorragenden zweiten Platz in einem toll besetzten und organisiertem Turnier.

Rocco Wilken und Janusz Dudojc weihen den Sportpark ein. Foto: FC Exter

„Nachdem die Tränen der Trauer über den verpassten Sieg getrocknet waren, hatten wir alle noch einen mehr als gelungenen Abend auf dem Gelände des tollen Sportparks in Exter“, berichtet Friedhelm Schiefelbein weiter. „Dabei wurde auch auf unserer 25-jähriges Jubiläum angestoßen.“ Man tauschte Erinnerungen aus und sprach über zukünftige Begegnungen. Am Sonntag fuhr die polnische Delegation mit ihren zwei Bullis erst noch nach Bad Salzuflen, um den Kindern Vlothos Nachbarstadt zu zeigen, bevor es auf den Heimweg ging.