Vlotho: Beiträge und Gebühren ändern sich

Die Stadt Vlotho hat in ihrer jüngsten Ratssitzung einstimmig die Beitrags- und Gebührensatzung geändert. Danach müssen die Bürger nach der Erhöhung der Grundsteuern im neuen Jahr auch bei den Gebühren zum Teil tiefer in die Tasche greifen, zum Beispiel bei der Abfallentsorgung. Sommer- und Winterdienst werden dagegen günstiger.

Die gestiegenen Kosten bei den Abfuhrgebühren sind laut Verwaltung in der Vorkalkulation für das Jahr 2023 auf die Kostensteigerung beim beauftragten Dienstleister zurückzuführen. Dadurch hätten sich Gebührenerhöhungen bis in den zweistelligen Prozentbereich ergeben, in Vlotho sei das im Schnitt eine Anhebung um 10,4 Prozent, so die Verwaltung. Die neuen Benutzungsgebühren seien daher nach der aktuellen Bedarfsberechnung zur Kostendeckung notwendig.