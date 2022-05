Blaulichtkids Vlotho gehen an den Start

Die Gründungsversammlung der „Blaulichtkids Vlotho“ wurde im Haus der Feuerwehr am Bullerbach durchgeführt. „Dass ihr heute hier seid, um bei der Feuerwehr mitzumachen, finde ich klasse“, sagte Bürgermeister Rocco Wilken. „Die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehren liegt in den Händen unserer Kinder“, heißt es in der Gründungsurkunde, die der Verwaltungschef an Wehrführer Torsten Sievering überreichte.

Noch ist die Feuerwehr Vlotho personell gut aufgestellt. Rund 150 Aktive zählen der Löschzug Vlotho und die Löschgruppen Bonneberg, Exter, Steinbründorf und Uffeln. Abgänge werden durch Übertritte aus der Jugendfeuerwehr ausgeglichen. Der Wehrführer hat in Zeiten des demografischen Wandels allerdings die kommenden Jahre im Blick. Er äußerte die Hoffnung, dass die Blaulichtkids später in die Jugendfeuerwehr wechseln und irgendwann die aktive Wehr verstärken. „Das würde uns freuen!“, meinte Sievering.

Teilnehmer mussten ausgelost werden

In den Wochen zuvor hatten Stadtverwaltung und Feuerwehr kräftig die Werbetrommel gerührt. Die Feuerwehrbegeisterung der Kinder war riesengroß. Fast 50 Jungen und Mädchen hatten sich beworben. Da nur 18 Plätze zu vergeben waren, blieb Ordnungsamtsleiterin Martina Lübkemann keine andere Wahl, als zu losen. Auf diese Weise ist eine quirlige Gruppe entstanden, in der Kinder ab sechs Jahren etwa gleich stark vertreten sind. Freie Plätze werden künftig Kindern auf der Warteliste angeboten.

Leuchtendgelbe Schutzweste, Helm und Feuerwehrkäppi zählen zur persönlichen Ausrüstung. Foto: Jens Vogelsang Kreisfeuerwehrverband

Olga Weiß hat die Leitung der Blaulichtkids übernommen: ihres Zeichens Unterbrandmeisterin und hauptberufliche Erzieherin. Eine pädagogische Fachkraft sei für den Betrieb einer Kinderfeuerwehr schließlich Voraussetzung, so Wehrführer Sievering. Ehefrau Sandra Sievering, Nora Sickmann und Alexandra Weiß zählen zum Betreuerteam. Am Ende der Gründungsversammlung wurde es feierlich: Die Kinder kamen einzeln nach vorne und nahmen ihre Aufnahmeurkunden entgegen. Danach folgte die Einkleidung mit leuchtendgelber Schutzweste, Helm und Feuerwehr-Käppi. Mit Hilfe einer Buttonmaschine fertigte der Nachwuchs schließlich noch die passenden Namensschilder.

Die Gruppe müsse sich jetzt kennenlernen, so Olga Weiß. „Sie wird dann spielerisch an die Feuerwehr, das Verhalten im Brandfall und die Gefahren im Umgang mit Feuer herangeführt.“ Die Blaulichtkids treffen sich an jedem dritten Freitag im Monat im Gerätehaus.

Starterpaket vom Feuerwehrverband

Im großen Gesellschaftsraum der Feuerwehrleute im Obergeschoss wurde eigens eine Spielecke eingerichtet. Der Verband der Feuerwehren in NRW hat ein Starterpaket zur Verfügung gestellt, zu dem Gesellschafts- und Wissensspiele, Bälle und Schaumstoffwürfel zählen. Stellvertretender Kreisbrandmeister Holger Klann und Kreisjugendfeuerwehrwartin Natascha Meier überreichten den Blaulichtkids große Geschenkpakete.

Die Kinder waren bei ihrem ersten Treffen begeistert. Während Emilia (6) und Marleen (8) mit den Feuerwehr-Tret-Autos (Modell Mercedes-Unimog) unterwegs waren, vergnügten sich Jonas (9), Marlon (7) und Konstantin (7) mit der Playmobil-Feuerwehrstation.