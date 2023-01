Bürgerinitiative aus Vlotho ruft zu Protest am geplanten ICE-Trassenabschnitt in Herford auf

Die Initiative WiduLand ruft ihre Mitglieder und Interessierte für kommenden Samstag, 14. Januar (17 Uhr), zu einer Protest-Aktion in Elverdissen (Kreuzung Elverdisser Straße/Obernbrink, Acker von R. Bohnenkamp) auf. Die Veranstaltung reiht sich in den bundesweiten Protest des Zusammenschlusses des ABBD (Aktionsbündnis Bahn Bürgerinitiativen Deutschland) an diesem Tag ein. Unter anderem nehmen auch die Bürgerintiatven BIGTAB und Y-Monster (Bereich Hannover-Hamburg) teil.

In Elverdissen soll der mögliche Trassenverlauf einer ICE-Neubaustrecke mit den Auswirkungen auf Elverdissen vor Ort dargestellt werden. Hierzu werden WiduLand-Dreiecke und Fackeln auf dem Acker entlang der bislang bekannten Tempo 300/ 31-Minuten-ICE-Trasse Bielefeld – Hannover (Schüßler-Variante 5) parallel zum Obernbrink aufgestellt.

31-Minuten-Vorgabe

Anlass für Aktion gibt es laut WiduLand-Aufruf mehrere: „1. Die Entscheidung der DB Netz AG für eine Trasse ist für Anfang 2023 angekündigt. 2. Die Vorgabe von 31 Minuten Fahrzeit ist nur mit einer kompletten Neubautrasse zu erfüllen, welche zwangsläufig durch Elverdissen geht. 3. Die angekündigte 'offene' Planung erscheint WiduLand unter diesem Aspekt wie eine Pflichtübung. 4. Der Klimawandel wurde bei der Trassenauswahl fast nicht berücksichtigt, Beton und Stahleinsatz, sowie resultierende CO2-Emissionen haben es noch nicht mal in die Bewertungskriterien geschafft. 5. Raumwiderstände, in Elverdissen, zum Beispiel Biotope, landwirtschaftliche Flächen, die heikle ICE-Querung der großen Midal-Gaspipeline nahe der Elverdisser Straße, werden zwar bewertet. Die Entscheidung liegt jedoch ausschließlich bei der DB Netz AG."

WiduLand-Studie

"6. Dies wird gerade bei der Trasse Hamburg – Hannover deutlich: Trotz Konsens zwischen DB und Kommunen und Bürgern für einen Ausbau bringt die DB dort einen Neubau durch die Lüneburger Heide auf den Weg. 7. Begründung für alle Neubautrassen ist die notwendige Verkehrswende, Verdopplung der Bahnfahrgastzahlen, die nicht öffentlich zugänglich sind. Der Schlüssel hierzu soll der Deutschlandtakt sein (Schneller öfter überall). 8. Die Sorge besteht, dass der Schlüssel nicht passt und mittels einiger Hochgeschwindigkeitsprojekte die Verkehrswende in der notwendig kurzen Zeit nicht erreicht wird. 9. Inzwischen ist bekannt, dass wenig Umsteigen (überall), niedrige Preise und Pünktlichkeit sehr viel schneller zum Ziel führen. 10. In der Veranstaltung soll für eine kurzfristige Ertüchtigung und Lärmminderung der vorhandenen Trasse Bielefeld – Hannover auf Basis der WiduLand-Studie geworben werden. 11. Der sofortige Ausbau des 2-spurigen Nadelöhrs Minden – Seelze sowie Investitionen in die Breite sollte an erster Stelle stehen. Anstatt Unsummen in wenige, extrem eng getaktete Hochgeschwindigkeitsprojekte für 7 Prozent Fernreisende zu stecken, sollte für 93 Prozent der Fahrgäste in die Breite investiert werden."

Die Versammlung findet im Bereich von landwirtschaftlichen Flächen in der Dämmerung statt. Die Teilnehmer werden gebeten, dem Wetter entsprechende Kleidung, Sicherheitswesten und Stiefel anziehen.