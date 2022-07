Documenta-Floß "citizenship" vor Vlotho gestrandet

Vlotho

Am Vlothoer Hafen stehen Bänke und Tische, gegen Spende versorgt das Kulturbüro Besucherinnen und Besucher mit Getränken und die Musiker des Ersten improvisierenden Streich-Orchesters Vlotho (E.I.S.) sorgen für kurzweilige Unterhaltung. Eigentlich sollte am Dienstag die „citizenship“ am Anleger der Weserstadt festmachen. Das Floß des Berliner Zentrums für Kunst und Urbanistik lief aber in Dehme auf Grund. Mit an Bord: Vlothos Bürgermeister Rocco Wilken.

Von Thomas Klüter