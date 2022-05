Das Schlüsselbein gebrochen

War es ein Versehen? War es ein Gewaltausbruch? Wie genau ein heute 21-Jähriger in Kirchlengern zu einem gebrochenen Schlüsselbein, einer Platzwunde und einer Schädelprellung gekommen ist, hat sich aus Sicht des Amtsgerichts Bad Oeynhausen jetzt aufgeklärt: Ein 32-jähriger Vlothoer ist am Freitag wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einer sechsmonatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden – und zur Zahlung von 2500 Euro Schmerzensgeld an das Opfer.

„Es ging im Grunde nur um einen Autoschlüssel“: So fasste der Angeklagte einen Streit zusammen, an dessen Ende ein junger Mann schwer verletzt am Boden lag. Gemeinsam mit einem Freund war der Angeklagte zu einer Firma in Kirchlengern gefahren, um dort vom Sohn des Inhabers einen Schlüssel für ein Auto abzuholen. Der 21-Jährige und der Angeklagte gehören demselben Motorsportclub an.