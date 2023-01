Das unternimmt Vlotho im Jahr 2023

Vlotho

Auch im gerade zu Ende gegangenen Jahr mussten die Menschen in Vlotho coronabedingt noch auf so manche liebgewonnene Traditionsveranstaltung verzichten. Zwar ist noch unklar, wie sich das Virus in diesem Jahr verhält, aber trotzdem arbeitet man in Vlotho eifrig an der Rückkehr auch der geselligen Feste und Aktionen, die 2022 noch nicht wieder möglich waren. Versammelt ist der aktuelle Stand in einem von den Stadtwerken herausgegebenen Überblickskalender.

Von Heike Pabst