Den ländlichen Raum fördern

Zum Auftakt als Leader-Region hatten die Städte Bad Salzuflen, Herford und Vlotho jetzt in die Kirche der Kirchengemeinde in Wüsten in Bad Salzuflen zu einer Info-Veranstaltung eingeladen. Die mit viel lokalem Engagement restaurierte Kirche unterstrich die Kernaussage des Abends: „Ländliche Regionen brauchen die Menschen, die darin leben, um lebenswerte Orte zu gestalten und in die Zukunft zu transportieren – mit Leader gibt es jetzt die Chance dazu“.

Auf den Bänken der weihnachtlich geschmückten Kirche hatten sich etwa 90 Bürger und Vertreter von Vereinen und aus der Politik zusammengefunden, um gemeinsam die erste Phase von „LEADER „Verein(t) – regional.gesund.digital“ einzuläuten. Im Beisein des Beigeordneten der Stadt Herford, Patrick Puls, und Bürgermeister Rocco Wilken (Stadt Vlotho), führte Bürgermeister Dirk Tolkemitt (Stadt Bad Salzuflen) die Zuhörerinnen und Zuhörer ins Thema „Leader“ ein und macht deutlich, was die erfolgte Förderzusage für die Region bedeutet. Das Fördergebiet erstreckt sich über die ländlichen Teile der Städte Bad Salzuflen, Herford und Vlotho und umfasst etwa 69.000 Menschen. Mit dem Start der Förderperiode am 1. Januar 2023 stehen bis 2027 2,6 Millionen Euro Fördergelder zur Stärkung der ländlichen Ortsteile zur Verfügung. Die Summe teilt sich in 2,3 Millionen EU-Fördermittel und weitere 300.000 Euro Eigenanteil, die sich auf die drei Kommunen verteilen und durch die Stadträte beschlossen worden sind. Jedes Projekt kann mit bis zu 70 Prozent bezuschusst werden.

Handlungsfelder

Das erarbeitete Konzept zur Leader-Region sieht vor, vier Handlungsfelder zu stärken. Die Schwerpunkte bilden die Förderung von ehrenamtlicher und gemeinschaftlicher Arbeit, regionalen Produkten und Wertschöpfungsketten, der Gesundheitsversorgung und Naherholung sowie digitaler Weiterentwicklung. „Denn wir sind eine Region, die lebenswert ist, in der Gesundheit entsteht, Prosperität und Infrastrukturen vorhanden sind und es sich lohnt, für die Dörfer zu kämpfen und eine zukunftsweisende Strategie zu entwickeln. Dafür brauchen wir die Unterstützung von Menschen, Vereinen und Initiativen aus den ländlichen Ortsteilen“, so Bad Salzuflens Bürgermeister Dirk Tolkemitt.

Der Auftakt der gemeinsamen Leader-Region-Veranstaltungen fand in der Kirche zu Wüsten in Bad Salzuflen statt. Foto: Stadt Vlotho

Lokale Aktionsgruppen

Vor Ort wird die Betreuung der Projekte durch eine Lokale Aktionsgruppe in Form eines Vereins „Verein(t) – Regional.Gesund.Digital“ erfolgen. Entscheidend ist, dass die Lokale Aktionsgruppe sich aus 15 mehrheitlich privaten Personen sowie einigen Vertretern von lokalen Unternehmen und Sozialen Trägern der unterschiedlichen Regionen zusammensetzt. Sozusagen aus der Region für die Region, heißt es in dem Bericht der beteiligten Städte. Die Teilnehmer der Aktionsgruppen entscheiden darüber, was ihre Region und Gemeinschaft stärken kann. Zusätzlich wird es eine Geschäftsstelle, Regionalmanagement genannt, geben, um Antragssteller bei der Abwicklung von Projektanträgen zu unterstützen, zu beraten und die Förderwahrscheinlichkeit so zu erhöhen. Aktuell wird die Geschäftsstelle aufgebaut und entsprechendes Personal ausgewählt, damit das Regionalmanagement 2023 mit 1,5 Vollzeitstellen besetzt werden kann. Parallel läuft die Gründung des Vereins für die Lokale Arbeitsgruppe. „Das Leader-Programm ist eine große Chance. Wir können Projekte fördern, die direkt von ihnen kommen“ wandte sich Bürgermeister Rocco Wilken gegen Ende der Veranstaltung an das Publikum. „Die Ideen kommen von Menschen, die hier leben. Die unsere Region als Heimat empfinden und Projekte zum Wohle von uns allen entwickeln“ , sagte er. Damit unterscheidet sich Leader wesentlich von anderen Förderprogrammen: Nicht nur Kommunen, auch Vereine, Initiativen und Privatpersonen können Förderprojekte für die ländlichen Ortsteile durchführen. Ideen und Projekte können damit von den Menschen initiiert werden, die es betrifft und die das Dorfleben kennen.

Anke Köster-Becker vom Verein „Dorfaktiv Exter“ und zugleich stellvertretend für die Landfrauen des Kreises Herford vor Ort, sah „tolle Möglichkeiten“. Gerade in Exter gäbe es schon einen ersten Projektansatz, mit dem man einsteigen wolle. Dabei geht es um die engere Verknüpfung von Kirche und Dorf. Norbert Seeger aus Bonneberg (Vlotho) sah das nach der Vorstellung der LEADER-Förderung ähnlich: „Die Frage ist, was kann man gemeinsam machen?“

Heimatfreunde Stedefreund

Auch Kerstin Kessler vom Heimatverein Stedefreund freut sich auf die Leader-Förderperiode. Der Verein hat sein langjähriges Vereinslokal kurzerhand selbst gepachtet, als der Vorbesitzer den Gastronomiebetrieb schließen wollte. „Wir wollen alle Generationen mitnehmen und einen Dorfmittelpunkt gestalten, der auch anderen Vereinen offen steht. Da werden wir jetzt schauen, welche Ideen wir mit LEADER umsetzen können.“ Personen und Vereine, die sich ebenfalls angesprochen fühlen, sind eingeladen, mit bereits vorhandenen Ideen oder neuen Ansätzen kreativ zu werden und ihre Region zu gestalten. Es werden weitere Veranstaltungen folgen. Einen offiziellen Projektaufruf wird es Mitte 2023 geben. Zusätzlich besteht die Möglichkeit für Interessierte per E-Mail an [email protected] Kontakt aufzunehmen.