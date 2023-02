Der „Regenwurm“ in Vlotho schließt

Vlotho

In der Vlothoer Innenstadt geht eine Ära zu Ende.: Am 31. März schließt Rudolf Döhr das Ladenlokal seines Naturkostladens „Regenwurm“ in der oberen Langen Straße. Dann läuft sein Mietvertrag für die Geschäftsräume aus, den er vor einem Vierteljahr gekündigt hat. Gegründet hatte er seinen Naturkostladen 1979, am Standort in der oberen Langen Straße befindet sich das Geschäft seit 2001.

Von Joachim Burek