Der Standort in Valdorf schließt

Vlotho/Bad Oeynhausen

„Unser Geschäft bleibt ab dem 12.12. 2022 geschlossen“, informiert ein Schild am Hoftor im Kanaan. Nach 72 Jahren Firmengeschichte wird der Standort Vlotho-Valdorf des Baustoffhandels Diekmann geschlossen. Zum 1. Januar 2023 übernimmt die Team Baucenter-Gruppe aus Flensburg die Betriebe Spellmann Baustoffe in Eidinghausen sowie Diekmann Baustoffe in Vlotho und führt sie am Standort in Bad Oeynhausen fort. Das hat Heike Spellmann von der Geschäftsführung der Spellmann GmbH und der Diekmann Baustoffe GmbH auf WB-Anfrage mitgeteilt.

Von Joachim Burek