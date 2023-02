Deutlich mehr Einsätze in Vlotho-Uffeln

Zur Versammlung konnte Einheitsführer Michael Sellmann zahlreiche aktive Mitglieder der Löschgruppe Uffeln und Vertreter der Ehrenabteilung begrüßen. Als Ehrengäste waren auch die Leiter der Feuerwehr Vlotho Torsten Sievering und Stellvertreter Sven Detering im Gerätehaus Harksiek anwesend.

Hauptbrandmeister Michael Sellmann zog Bilanz aus dem Jahre 2022. Am Ende des vergangenen Jahres gehörten zur Einsatzabteilung der Löschgruppe Uffeln drei Kameradinnen und 21 Kameraden. Drei Mitglieder gehören der Ehrenabteilung an.

Fischsterben am Kiesteich

Im Jahr 2022 wurde die Löschgruppe zu 51 Einsätzen gerufen. „Dies ist eine deutliche Steigerung zu den letzten Jahren“, verdeutlichte Michael Sellmann. 2019 waren es noch 33 Einsätze gewesen, 2020 dann schon 40 und im Jahr 2021 musste Uffeln 42 Mal ausrücken. Nennenswerte Einsätze waren der Orkan Zeynep mit zahlreichen Einsätzen, ein mehrstündiger Einsatz im Herforder Stadtgebiet wegen eines Unwetters, ein Großbrand in Exter und ein Tierrettungseinsatz wegen des Fischsterbens am Kiesteich in Uffeln.

Zu Beginn der Sommerferien grillten die Uffelner gemeinsam mit dem Löschzug Vlotho und Angehörigen an der Weser zur Stärkung der Kameradschaft. Im August gab es einen besonderen Dienstabend zum Thema Alarm- und Ausrückeordnung „AAO“. Thomas Twelsiek, Stellvertreter Leiter der Feuerwehr Vlotho, gab einen Einblick in die umfangreiche Struktur der Einsatzalarmierungen.

In diesem Jahr ist für April ein Osterfeuer und für August eine Jubiläumsfeier zum 100-jährigen Bestehen der Löschgruppe Uffeln geplant.