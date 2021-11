Deutsche Tarifgeschichte mitgestaltet

Einer der einst mächtigsten Männer in der deutschen Wirtschaft feiert an diesem Mittwoch seinen 80. Geburtstag – der Unternehmer und frühere Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall Martin Kannegiesser.

Martin Kannegiesser besuchte vor wenigen Tagen mit seiner Frau Jutta eine Charity-Veranstaltung in der Galerie Samuelis Baumgarte in Bielefeld.

Doch auch im hohen Alter denkt der Träger des Großen Bundesverdienstkreuzes nicht an den Ruhestand. Martin Kannegiesser geht noch fast täglich in sein Büro im Unternehmen in Vlotho, kümmert sich dort um die Martin-Kannegiesser-Familienstiftung, in der die Anteile des weltweit tätigen Wäschereitechnikherstellers mit einem Umsatz von zuletzt 387 Millionen Euro (2019) liegen.