„Dialog pflegen und  Synergien schaffen“

Vlotho

Zu Vorträgen und einem Erfahrungsaustausch haben sich Vertreter aus Stadt, Kreis, Politik und der lokalen Wirtschaft am Dienstagabend zum 3. Vlothoer Wirtschaftsgespräch im Ausstellungszentrum des Vlothoer Küchenherstellers Pronorm getroffen. Eingeladen zu dem Forum hatten Bürgermeister Rocco Wilken und die Vlotho-Marketing-Geschäftsführerin Christiane Stute. Seiner Begrüßung vorangestellt hatte Bürgermeister Wilken die Glückwünsche an die Pronorm-Geschäftsführer Thorsten Gösling und Roger Klinkenberg zum 50-jährigen Bestehen des Unternehmens in diesem Jahr.

Von Joachim Burek