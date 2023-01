Die Liebe zur Natur vereint sie

Reiter, Jäger und Landwirte treffen sich am Samstag, 21. Januar, ab 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Kalldorf, um miteinander das diesjährige Winterfest zu feiern.

In diesem Jahr richtet der Reitverein Fridericus Rex Valdorf – hier zu sehen ist Pascal Sievering – das Winterfest aus.

„Es wird höchste Zeit, dass wir wieder einmal gemeinsam ordentlich feiern bei guten Speisen und Getränken, netter Unterhaltung, Tanz und Musik“, so die Vorsitzenden der drei befreundeten Vereine Gerd Lüking (Reitverein Valdorf), Christian Rasche (Hegering Vlotho) und Hendrik Halewatt (Landwirtschaftlicher Ortsverein).

Im Dorfgemeinschaftshaus im benachbarten Kalldorf habe man „hervorragende Räumlichkeiten für unsere Gäste, Sitzbereiche zur Unterhaltung in den früheren Stallungen und eine große Tanzfläche auf der Deele.“

Die Winterfeste haben in den drei Vereinen aus Vlotho eine lange Tradition und immer einen festen Termin Mitte Januar in den Vereinskalendern. „Unser gemeinsames Interesse sind unsere Natur und die schöne Landschaft. Dort sind wir unterwegs und genießen das reizvolle Weserbergland“, teilen die Vorsitzenden weiter mit. „Dabei sind gegenseitige Rücksichtnahme und Wertschätzung unerlässlich, wenn alle daran Freude haben wollen.“

Nur noch wenige Restkarten verfügbar

Gerd Lücking fügt an: „Manchmal hilft auch ein lockerer Austausch in fröhlicher Runde, um gewisse Dinge wieder ins Lot zu bekommen“. Der Reitverein Valdorf wird in diesem Jahr das Winterfest ausrichten.

Da es im Kalldorfer Dorfgemeinschaftshaus „eine gewisse Obergrenze“ für die Gästezahl gäbe, ist nur noch eine geringe Anzahl von Eintrittskarten verfügbar. Wer eine möchte, kann sich unter [email protected] noch melden.