Die Pommes sind sicher

Imbissbetreiber Jens Hemeier will die gestiegenen Kosten fürs Frittierfett vorerst nicht an die Kunden weitergeben.

Freitag, 13 Uhr an der Herforder Straße: In „Hemeiers Imbiss“ (elf Mitarbeitende) stehen die Kunden Schlange. Besonders oft werden Pommes Frites bestellt. Das Grundnahrungsmittel vieler Gäste kostet zwei Euro pro Portion. Daran will Inhaber Jens Hemeier nicht rütteln. Solange es geht: „Die Leute haben doch jetzt schon weniger Geld in der Tasche.“