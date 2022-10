Die Rittersleut in 3-D erleben

Mittelalterliches Burgleben, die Wirrungen um die Burg während der Mindener Fehde oder die Heerlager in Vlotho während des 30-jährigen Krieges in Spielszenen oder in virtueller 3-D-Technik hautnah mitzuerleben, ist längst keine Zukunftsmusik mehr. Das ISEK- und Regionale-Projekt zur Neugestaltung der historischen Burganlage ist bereits auf den Weg gebracht. Stadtentwickler Michael Fißmer hat jetzt im Stadtentwicklungsausschuss den ersten Entwurf für den dabei geplanten Zeitstrahl-Rundweg sowie für die Info-Stationen mit QR-Codes und virtuell gestalteten reality-Apps zur Burg- und Stadtgeschichte vorgestellt.

Szenen von Burg- und Lagerleben wie sie hier die Gruppe Corona Historica zeigt, sollen künftig per virtueller App-Darstellung als Info-Stationen an der Burgruine erlebbar sein.

„Das Konzept des Entwurfes sieht bis zu 30 Info-Stationen in den unterschiedlichen Bereichen des historischen Burggeländes vor", informierte Fißmer. So soll zunächst ein Zeitstrahl-Rundweg entlang der Burgmauer entstehen, auf dem an etwa 16 Stationen mit zeitgemäßer Beschilderung der Besucher durch Burg- und Stadtgeschichte geführt wird“, erläuterte der Stadtentwickler in seiner Präsentation.