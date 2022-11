„Die Toten  mahnen die Lebenden“

Vlotho

Mit Kranzniederlegungen und Gedenkstunden haben in Vlotho und in den Ortsteilen Vertreter aus Politik, Vereinen und Verbänden der Toten der Weltkriege und der Opfer von Flucht, Vertreibung und Terrorismus gedacht. In der Weserstadt fand die zentrale Gedenkstunde in der St. Stephan-Kirche statt, wo die geistlichen Worte von Pfarrerin Gerda Gödde gesprochen wurden.

Von Joachim Burek