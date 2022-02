„Diese Nacht läuft ab wie ein Film“

Vlotho

Der Doppelmord an den beiden jungen Polizisten in der Pfalz vor wenigen Tagen hat Deutschland tief bewegt. Bei Friedel Wierczoch und seiner Frau Gerda aus Uffeln lösen solche Nachrichten Erinnerungen an eine dramatische Nacht im Juni 1968 aus. Damals wurden Friedel Wierczoch und sein Polizeikollege Norbert Federspiel in einer ganz ähnlichen Situation bei einer Personenkontrolle in der Vlothoer Innenstadt von einem Verdächtigen angeschossen.

Von Joachim Burek