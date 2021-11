„Dieser Tag ist uns ständige Mahnung“

Bei einer Gedenkstunde für die Opfer des Novemberpogroms in Vlotho am 10. November 1938 haben Neuntklässler des Weser-Gymnasiums am Mittwoch die Namen aller Vlothoer jüdischen Mitbürger, die von den Nationalsozialisten vertrieben und ermordet wurden, verlesen.

Gedenken an die Opfer des Novemberpogroms vom 10. November 1938 in Vlotho – Kränze niedergelegt

Zuvor hatten Bürgermeister Rocco Wilken und die Vorsitzende der Mendel-Grundmann-Gesellschaft, Pfarrerin Angela Winkler, Kränze und Gebinde an der Gedenkstätte auf dem jüdischen Friedhof an der Wasserstraße niederlegt.

Schüler der 9a unter Leitung von WGV-Religionslehrer Volker Junghärtchen hatten zudem in einer eindrucksvollen Lesung einen Zeitzeugenbericht zitiert, der die Zerstörung der Vlothoer Synagoge an jenem 10. November 1938 beschrieb:

„Sie benahmen sich alle wildgeworden, wie verrückt. Es war ein kurzer Augenblick, aber er war für mich ein schockartiges Erlebnis.“

Mit diesen Worten erinnerte sich 1991 der Augenzeuge Heinrich Pohlmann an die Ereignisse, die er an jenem Novembertag 1938 als Rathauslehrling bei seinem Botengang, der ihn an der Synagoge vorbeiführte, mitansehen musste. Er hatte unter anderem vier Männer, alles SA- und SS-Mitglieder, beobachtet, die aus dem Rathaus kommend mit Äxten und Vorschlaghämmern die Synagoge gestürmt und dort alles kurz und klein geschlagen hatten.

Ständige Mahnung

„Dieser Tag, der an den Tod vieler unserer jüdischen Mitbürger und an die Tatsache, dass viele Menschen in Vlotho und Deutschland wegschauten, erinnert, ist uns ständige Mahnung. Die Zivilcourage und der Kampf für Demokratie und Freiheit darf in Deutschland und auf der Welt niemals enden“, appellierte Angela Winkler dann in ihrer Ansprache.

Bürgermeister Wilken hob in seiner Gedenkansprache hervor, dass die vorgelesenen Namen der Vlothoer Holocaustopfer für Menschen stehen, die plötzlich Ausgrenzung und Verfolgung von ihren Mitbürgern erfahren mussten. „Für mich unvorstellbar und Aufforderung alles zu tun, um künftig so etwas zu verhindern“, sagte Wilken. „Daher lasst uns heute der Opfer gedenken, denn sie waren Bürger dieser Stadt“, schloss er seine Ausführungen vor der abschließenden stillen Gedenkminute.