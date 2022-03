Diesmal ist das Mehl für das Vieh

Die Saison an der Windmühle Exter wird am Sonntag, 27. März, eröffnet. Diesmal mit einer Besonderheit: Das aus Roggen und Weizen gemahlene Mehl ist diesmal nicht zum Verzehr (durch Menschen) geeignet. Hungern müssen die Besucher trotzdem auf keinen Fall.

Am Sonntag Mahl- und Backtag an der Windmühle Exter

Der Verein Windmühle Exter hat bereits am Wochenende mit der Müllsammlung am Alten Postweg, der Pflege des Grundstücks und der Reinigung der Gebäude rund um die Windmühle in Exter begonnen. Mit einer Ausnahme: „Wir reinigen sonst als erstes die Mühle, doch in diesem Jahr wollen wir zuerst unsere Mühle noch einmal vollständig in Betrieb nehmen, bevor wir sie für die Hochzeiten und Feste in diesem Jahr auf Vordermann bringen“, sagt Wolfgang Frohloff, Vorsitzender des Windmühlenvereins. Schließlich ist die Exteraner Windmühle die einzige verbliebene voll funktionsfähige Windmühle im Kreis Herford.

Frohloff: „Wir laden daher aus Anlass der Saisoneröffnung 2022 unsere Mitglieder und die Bevölkerung aus der Umgebung herzlich zu einem Mahl- und Backtag an der Windmühle Exter am kommenden Sonntag, 27. März, ab 12 Uhr, ein.“

Mahlsteine sind verschmutzt

Neben dem Mahlbetrieb der Windmühle, bei dem mehrere Säcke Roggen und Weizen gemahlen werden, bietet die Backgruppe des Vereins wieder das Mühlenbrot aus dem Holzbackofen sowie den bekannten Butterkuchen zu Kaffee und Kaltgetränken an. Deren Leiter Jochen Zülka nimmt den Mahl- und Backtag zum Anlass, auch einige neue aktive Helferinnen und Helfer zum Mitwirken einzuladen. „Unsere kleinen Werbevideos zur Personalanwerbung in den sozialen Medien kommen gut an und haben auch einige zum Mitmachen animiert“, freut sich Zülka.

Während die ebenfalls angebotene Bratwurst auf die Hand zum Verzehr geeignet ist, soll das gemahlene Mehl später als Viehfutter verwendet werden. „Die Mahlsteine sind leider durch die langen Stehzeiten völlig verschmutzt, und auch nach der Reinigung kann das Mehl aus lebensmittelhygienischen Gründen nicht verbacken werden“, sagt der Vereinsvorsitzende – und sein Stellvertreter Jochen Zülka ergänzt: „...sehr zum Leidwesen der Backgruppe, die erstmals Probleme hatte, das passende Mehl in ausreichenden Mengen zu beschaffen“.

Doch sollten Sonne und Wind dem Windmühlenverein gewogen sein, hoffen die beiden Vorsitzenden auf einen gelungenen Mahl- und Backtag und eine erfolgreiche Saisoneröffnung 2022.