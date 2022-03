Extreme Gefahrensituationen in Zeiten von Terror und Gewalt zu meistern, war und ist das Ziel der Bundespolizei-Spezialeinheit GSG 9. Vor 50 Jahren wurde die Elitetruppe ins Leben gerufen. Der gebürtige Vlothoer Dieter Fox war ein Mann der ersten Stunde und war bei dem wohl bekanntesten Einsatz mit dabei.

Dieter Fox war 1972 als GSG-9-Mann bei der Erstürmung der entführten Lufthansa-Maschine „Landshut“ in Mogadischu dabei

Der Grund, in der Bundesrepublik Deutschland über eine solch spezialisierte Einsatzgruppe gegen Terrorismus zu verfügen, war das Attentat bei den Olympischen Spielen 1972 in München. Beim Olympia-Attentat vom 5. September 1972 wurden durch einen Terroranschlag elf israelische Athleten ermordet. Diese getöteten Sportler, ein deutscher Polizist und fünf Terroristen bildeten das blutige Fazit beim Palästinenser-Attentat, das eine schwere Krise in der Bundesrepublik auslöste.