Drängeln und Schubsen verboten

Vlotho

Neue Busbegleiter, 16 Schülerinnen und Schüler aus der Stufe 8 der Weser-Sekundarschule (WSV) und sechs Gymnasiasten vom Weser-Gymnasium (WGV), wollen zukünftig in örtlichen Schulbussen Drängeln, Schubsen und Rempeln verhindern. Die angehenden Busbegleiter ließen sich in Theorie und Praxis ausbilden und übten in Rollenspielen, fiktive Problemsituationen im Omnibus zu lösen.

Von Gisela Schwarze