DRK-Kita Vlotho um drei Räume erweitert

Vlotho

Als bundesweit eine der größten und schönsten Einrichtungen bezeichnete der stellvertretende Landrat Hartmut Golücke die DRK-Kindertagesstätte „Sommerwiese“ an der Habichtstraße in Vlotho. Am Samstag feierte die Kita mit zahlreichen Gästen ihre Erweiterung um drei Gruppenräume.

Von Gisela Schwarze