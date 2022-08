DRK Vlotho braucht Hilfe

Ob beim Katastrophenschutz, in der Kleiderkammer, beim Blutspendedienst oder auf Veranstaltungen: Für das Deutsche Rote Kreuz gibt es immer etwas zu tun. Für dieses breitgefächerte Aufgabenfeld braucht das DRK aber auf allen Ebenen Leute, die mitmachen: Auch dem Vlothoer Ortsverein gehen die Ehrenamtlichen aus.

Wer beim „Umsonst&Draußen“ schon einmal eine Wespe in den Hals bekommen oder sich beim „Adventsplätzchen“ am Reibekuchen verbrannt hat, beim Weinfest von der Bank gefallen oder auf dem „Exter rockt“ in eine Glasscherbe getreten ist, wird dankbar für die schnelle erste Hilfe des DRK gewesen sein.