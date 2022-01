Drogenplantage in Vlotho ausgehoben

Vlotho

Die Polizei hat am Freitag in Vlotho eine Drogenplantage ausgehoben. Nach ersten Schätzungen der Polizei vor Ort befanden sich in dem leerstehenden Haus am Waldesrand etwa 1000 Cannabis-Pflanzen. Das Technische Hilfswerk war im Einsatz.



Von Jürgen Gebhard