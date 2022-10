Ein außergewöhnlicher Künstler

Peter Ausländer würdigt das Werk von Heinrich Berges in einem Buch - Präsentation am 20. November

Vlotho

Das kunstvoll gestaltete Glasfenster im Rathaussaal oder in der Vlothoer Friedhofskapelle sowie die zahlreichen Radierungen, Aquarelle, Ölgemälde oder Monotypien - das Werk des 1983 verstorbenen Vlothoer Künstlers Heinrich Berges ist umfangreich. Sein langjähriger Weggefährte, der Vlothoer Kunstlehrer und Musikprofessor Peter Ausländer, erinnert jetzt in einer Bilddokumentation an das Wirken und Werk von Heinrich Berges. Das Buch wird am 20. November (11 Uhr) im Rahmen einer Berges-Ausstellung in der Jugendkunstschule vorgestellt.

Von Joachim Burek