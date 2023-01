Ein friedlicher Beitrag aus Vlotho

Vlotho

Am Rande des Landesparteitages der NRW-FDP in Bielefeld haben die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann und der FDP-Kommunalpolitiker Ulrich Ammon aus Vlotho kurz über Fragen der Sicherheitspolitik in Zeiten eines furchtbaren Krieges in Europa gesprochen.